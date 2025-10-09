タレントのスマイリーキクチが９日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。大炎上している“支持率下げてやる”映像に言及した。問題となったのは自民党本部の取材場所周辺を写していたライブ画像。７日に行われた高市早苗自民党総裁の会見前、記者と思われる人物らが「支持率下げてやる」「支持率下げる写真しか出さねーぞ」と話している音声が入っているもので、ＳＮＳ上で拡散。メディアへの不信感を高める問題として大炎上してい