秋元康プロデュースの人気昭和歌謡グループ・MATSURIが2ndシングル「アガベの花」を10月8日にリリース、その発売記念イベントに700人ものファンが駆けつけた。「アガベの花」のジャケット写真にも使われている黒の衣装に包まれて、1stシングル「アヴァンチュール中目黒」から歌い出した。続けて歌ったのは、MATSURIとして初めてプロデューサーの秋元康に書き下ろしてもらったオリジナル曲「今さらカッコつけてられねえ」。デビュー