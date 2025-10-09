マイクロソフトは、Windows 11の初回セットアップ時にインターネット接続と「Microsoftアカウント」（以下、MSアカウント）へのサインインを必須とする方針を採っています。 ↑MSアカウントの作成は不可避（画像提供／Johnyvino／Unsplash）。 これにより、MSアカウントなしで初期設定を行う回避手段が次々と封じられてきました。それでも、最近までは一部の抜け道が残っていました。 しかし、最新のWindows 11プレビュー