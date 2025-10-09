10月14日より成田空港第3ターミナルに2025年10月14日より、ストリートピアノが設置されます。このデザインがまさに「異彩」を放っているのです。どういった理由から設置されるのでしょうか。【写真】えっ…これが「成田空港に設置の異彩すぎるデザインのピアノ」イメージですこのストリートピアノは、障害のある作家が描く2000点以上のアート作品のライセンスを管理する株式会社「ヘラルボニー」との契約作家fuco:氏のアート作