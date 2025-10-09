東京五輪の柔道女子52キロ級で金メダルの阿部詩選手（25）が2025年10月6日、自身のインスタグラムを更新し、イメチェンした姿を披露した。「前髪3年ぶり」阿部選手は「前髪3年ぶりに作りましたとさっ」とメッセージを添えて、ヘアカット中の動画とともに報告していた。インスタグラムに投稿された動画では、ケープを着用した阿部選手がはじめはカメラに視線を向けていたが、前髪をカットすると目線を前髪に向け、笑顔をみせていた