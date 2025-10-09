回転ずしチェーン「くら寿司」は９日、大阪・関西万博店の累計来店者が３０万人に到達したと発表した。８日に来店し３０万人目となった一家には「くら寿司」の食事券３０万円分が贈呈された。同店舗は万博会場内にあり、くら寿司史上最多３３８席、最長約１３５ｍの回転ベルトを備えている。通常メニューに加えニザダイなどの低利用魚を活用したサステナブルメニューや、大阪・関西万博に参加する７０か国の代表的な料理を再現