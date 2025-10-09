◆Ｕ―２０Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦日本０―１フランス（８日・チリ）日本がフランスと対戦し、延長戦の末に０―１で敗れ、０３年大会以来の８強進出を逃した。試合を通して再三決定機を作り、バーに２本、ポストに１本阻まれたシュートを含めて何度もフランスゴールに迫ったがチャンスを生かせず。すると延長後半終了間際に自陣エリア内でハンドを取られ、このＰＫを決められて０―１で敗戦。選手たちはピッチに倒れ込