２０１６年１０月９日に脳腫瘍のため４７歳で亡くなったロックユニット「ＢＯＯＭＢＯＯＭＳＡＴＥＬＬＩＴＥＳ」（ブンブンサテライツ）のボーカル・川島道行さんの命日を迎え、妻で女優の須藤理彩が思いをつづった。９日にインスタグラムを更新し、「１０月９日。川島道行、生き抜いた日から９年目」と報告。「たまにふと寂しくもなったりするけどでもずっと心に居続けてくれてるから頑張れてます」とつづり、２人の娘