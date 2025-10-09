山長が、築古賃貸アパートオーナーの集客支援・収益改善を目的としたコンサルティング事業の一環として、空室対策に特化したプロモーションビデオを2025年10月1日に公開しました。自社所有のアパート「グレイスロイヤル」で培ったリノベーションと集客のノウハウを凝縮し、空室に悩むオーナーへの支援強化を目指します。 山長 築古アパートの空室対策プロモーションビデオを公開 公開日：2025年10月1日プロモーシ