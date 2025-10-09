10月1日付で将棋界に4人の新四段が誕生した。岩村凛太朗（19）、生垣寛人（22）、片山史龍（21）、山下数毅（17）というニューフェイスである。前期と今期の竜王戦で活躍した山下がランキング戦で連続昇級を果たしたことから、片山ともども次点2回によるフリークラス編入の権利を得て行使したことにより、4人の新人棋士が誕生した。【画像】昇段決定後の打ち上げにて。熾烈な闘いを終え、グラスを手に乾杯を交わす4人の新四段。