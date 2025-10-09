〈【なぜ離婚？】「カネ遣いの荒さがもうめちゃくちゃで」貯金はゼロ、仕事にも影響が出たことも…56歳男性が「もう二度と結婚しない」と決めた“辛辣すぎる理由”〉から続く今まで生きてきて一番後悔していることは何ですか？――と尋ねたところ、「中学受験で地域トップの高校に進学したこと」と語るのは、60歳・無職の男性。成績が良くなかったのに「トップ進学校」に合格してしまった彼は、どんな人生を生きたのか？ごく