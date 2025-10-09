◇MLB DS第3戦 ドジャース-フィリーズ(9日、ドジャー・スタジアム)4回表にドジャース先発・山本由伸投手がカイル・シュワバー選手の本塁打など、相手打線に捕まり3失点で逆転を許しました。山本投手はトミー・エドマン選手の先制弾で1点の援護をもらった直後の4回表。先頭のシュワバー選手に甘く入ったストレートを完璧にとらえられ特大の一発を浴び同点に追いつかれます。山本投手は打たれた瞬間に悔しさから雄叫びを上げます。た