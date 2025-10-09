非常に強い台風22号は、伊豆諸島の東海上へ抜け、やや速度を上げながら、東北東に進んでいます。今後も東寄りに進み、午後には日本の東へ離れていくでしょう。八丈島では観測史上1位となる12時間で349ミリの雨が降りました。このあと台風は遠ざかりますが、八丈町など伊豆諸島南部では、引き続き、土砂災害に厳重に警戒してください。また暴風や高波にも、警戒が必要です。一方、8日発生した台風23号が日本の南を北上しています。