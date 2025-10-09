ABEMAにて2025年11月19日（水）夜10時より、柴咲コウが主演を務めるオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を無料配信される。このたび、本作に浅香航大、橋本淳、影山優佳、鈴木浩介、前田敦子の出演が明らかになった。【映像】芸能事務所社長・柴咲コウVS週刊誌記者・川口春奈！スキャンダルが世に出るまでの禁断の攻防戦スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描く、ABEMA新オリジナルドラ