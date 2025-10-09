俳優の香椎由宇（38）、前田亜季（40）、関根史織（Base Ball Bear／39）、山下敦弘監督（49）が、9日までに俳優のペ・ドゥナ（45）のインスタグラムに登場。青春映画『リンダ リンダ リンダ』の公開時を思い起こさせる集合写真が公開された。【写真】「エモい〜」香椎由宇・前田亜季らが再集結“20年前”再現ショットペ・ドゥナは、ファッション誌『marie claire KOREA（マリ・クレール コリア）』で撮影した、映画『リンダ