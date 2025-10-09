〈東京高専の学生会長・野村陽向さん（18）はなぜ自殺したのか《試験前の深夜、学校側が行った異例の「会計監査」》〉から続く2020年10月、八王子市にある国立東京工業高等専門学校（東京高専）の学生会長だった当時18歳の野村陽向（ひなた）さんが自殺した。コロナ禍の中で文化祭を開くかどうかについて学校側と意見が割れて教員から「暴走」「独断」など強い言葉で非難され、学生会費のポイント利用などについて苛烈な“監査”