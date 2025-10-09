ANA Xは、「ANAトラベラーズ アクティビティ」をリニューアルする。アクティビティ予約サイト「ベルトラ」と提携し、約26,000件のアクティビティを同社のサービスとして利用できるようにする。ANAオリジナル商品を用意していくほか、問い合わせ窓口も自社対応とする。クレジットカード支払いで代金100円につき1マイルが貯まり、支払いに使用が可能。さらに国内アクティビティではホテルやレンタカーとまとめて予約管理と確認ができ