初冠雪が観測された北海道の大雪山系旭岳＝9日午前（大雪山旭岳ロープウェイ提供）旭川地方気象台は9日、北海道最高峰の大雪山系旭岳（2291メートル）で初冠雪を観測したと発表した。平年より14日遅く、昨年より11日早い。1888年の観測開始からは4番目に遅いという。気象台によると、9日は北海道の上空1500メートル付近に11月上旬並みの寒気が入り込み、午前9時ごろ、山頂付近がうっすらと雪に覆われているのを職員が目視で確