東京都によると、９日午前２時４５分頃、伊豆諸島の青ヶ島村と八丈町で通信サービスに障害が発生した。スマートフォンによる通話やインターネット通信の一部が利用できなくなっている。復旧の見通しは立っていない。海底などに設置した光ファイバーケーブルが、台風２２号の影響で損傷した可能性があり、都デジタルサービス局が原因の特定を進めている。防災無線や固定電話に異常はないという。