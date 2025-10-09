１０月９日の北海道内は、寒気が流れ込んだ影響で冷え込みが強まりました。大雪山系の旭岳では初冠雪が観測され、２０２４年より１１日早い冬の便りです。午前９時半ごろの大雪山系旭岳の様子です。山頂付近がうっすら白く雪化粧をしています。 ９日の道内は寒気が流れ込んだ影響で冷え込みが強まり、旭岳では初冠雪が観測されました。旭川地方気象台によると、旭岳の初冠雪は２０２４年と比べ１１日早く、観測開始から過去４番