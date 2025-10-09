８日付で富士通を退社した男子マラソン日本記録保持者の鈴木健吾（３０）が９日、プロランナーとしての活動を開始すること、それに伴い、自身が代表取締役を務める「合同会社ｋｅｍｍｍｙ」を設立したことを発表した。また、キューピー株式会社とスポンサー契約を締結した。鈴木は２１年２月に、びわ湖毎日マラソンで２時間４分５６秒の日本記録を樹立。今後は２８年ロサンゼルス五輪でのメダルに向け、プロ選手として新たにス