【モデルプレス＝2025/10/09】モデル・女優の田丸麻紀が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。「明日の朝の分までガッツリ」な手料理を公開した。【写真】田丸麻紀「明日の朝の分までガッツリ」な手料理◆田丸麻紀、手作り味噌汁公開田丸は「明日の朝の分までガッツリ量のお味噌汁」と、油揚げと青菜が大量に入った味噌汁の鍋をコンロにかける様子を公開。次のストーリーズでは、油揚げを手に持ち、「お気に入り」と紹介し