千葉県の飲食店で500円玉と100円玉ばかり約3万円分が盗まれる事件があり、30歳の男が建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕された。男は金庫から紙幣には手をつけず硬貨だけを持ち去ったとみられている。硬貨だけなくなり「言葉を失った」千葉・旭市の警察署で8日午前、カメラが捉えたのは、飲食店に侵入して現金を盗み、建造物侵入・窃盗の疑いで逮捕された鈴木祐平容疑者（30）だ。千葉・多古町の飲食店で8月、外から鍵がかかっていない