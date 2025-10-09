BLACKPINKのジェニーがフランス・パリでの近況を公開した。【写真】すっぴんのジェニージェニーは10月8日、自身のインスタグラムに「au revoir（さようなら）」とコメントを添え、複数の写真を投稿した。公開された写真のジェニーは、すっぴんに近いラフな姿でパリの街を散策するなど、束の間のオフを楽しんだ様子を披露している。なかでもファンの注目を集めたのは、ユニークなメガネの小道具をかけてふざけるように撮った1枚。飾