漫画家の倉田真由美氏が9日までにX（旧ツイッター）を更新。自民党の高市早苗新総裁（64）の取材場所を映したライブ配信映像に「支持率下げてやる」という発言の音声が入った騒動をめぐり、報道への思いをつづった。倉田氏は、今回の騒動を受け「『報道三原則』なんて、基本的に無理なんだろう。番組制作者、新聞記者も皆感情や思想のある人間だ。テレビにはスポンサーがいる分、さらに制約は増える。私たちは報道を『誰かの意向が