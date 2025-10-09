今回、Ray WEB編集部は自分をお母さんのように扱ってくる彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は彼氏の涼に不満があります。それは自分のことをお母さんのように扱ってくることで……？なんと涼は主人公の手料理を、流し台に捨てました。そんな彼の行動に主人公は涙をこらえています。このあと2人の関係はどうなるのでしょう……？原案：Ray WEB編集部作画：timライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖