ママ友の家では、小学生の子どもに習い事を3つ掛け持ちさせている一方、わが家は年収400万円で習い事を1つ選ぶだけでも精いっぱい……こうしたギャップに気づいたとき、ママ友の家は自分たちよりも稼ぎがいいのだろうかと疑問に感じる人もいるかもしれません。 本記事では、習い事の相場や家計割合、掛け持ち可能な背景などをご紹介します。 「年収400万円家庭」と「習い事3つ掛け持ち」のギャップとは？ ママ友の家