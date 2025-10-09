「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（フジテレビ系）の第2話が、8日に放送された。脚本・三谷幸喜、主演・菅田将暉による本作は、1984年の渋谷「八分坂（はっぷんざか）」を舞台に、1人の演劇青年が老若男女総勢25人超の全員の人生を変えていく様子を描く青春群像劇。（＊以下、ネタバレあり）久部（菅田）はWS劇場で照明の仕事に就く。新入りとして少しずつ情報を手に入れる久部を、蓬莱（神木隆之介）