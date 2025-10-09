◆Ｕ―２０Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦日本０―１フランス（８日・チリ）日本がフランスと対戦し、延長戦の末に０―１で敗れ、０３年大会以来の８強進出を逃した。日本は立ち上がりから何度も決定機を作り、前半３６分には佐藤のパスを合わせた斎藤のシュートがバーに、直後の石井のシュートはポストに阻まれる。後半６分にはＤＦ小杉の裏へのスルーパスに抜け出した斎藤がＧＫと１対１になるも、ループシュートはＧＫに