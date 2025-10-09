あなたは読めますか？突然ですが、「満天星」という漢字、あなたは読めますか？実は、ある美しい植物の名前の一部なのですが、この漢字を見ても、なかなか読み方がピンとこない方が多いのではないでしょうか？気になる正解は……「どうだんつつじ」でした！この「満天星」という表記は、「どうだんつつじ」の別名に当たります。その意味は、春に咲く小さな白い花が、まるで満天の夜空にきらめく星のように見えることから付けられた