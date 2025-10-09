あなたは読めますか？突然ですが、「唆す」という漢字読めますか？あまり日常会話では使わない言葉かもしれませんが、小説やニュースなどで見かけることがあります。気になる正解は……「そそのかす」でした！「唆す（そそのかす）」とは、主に相手をけしかけて、悪いことや良くない行動をするように仕向けるという意味があります。「煽る（あおる）」や「誘い込む（さそいこむ）」に近い意味合いで、多くの場合、否定的な文脈で使