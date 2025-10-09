出産を機に専業主婦となり、子育て後の47歳に再就職し、時給1300円のパートから年収1300万円の管理職に就き、現在は ICCコンサルタンツの Chief Empowerment Officer（最⾼エンパワーメント責任者）としても活躍する薄井シンシアさん（66歳）。「子育ては期間限定」と考えたことで専業主婦という選択をし、子育てに専念。一人娘の紗良さんと徹底的に向き合い、ハーバード、イェール、プリンストン大学、それにウィリアムズ