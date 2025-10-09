「元気なうちになるべく早く年金を受け取りたい」と考える人にとって、年金の繰上げ受給は有効な選択肢でしょう。また、繰上げの減額率が緩和されたことで「年金繰上げはお得」というイメージも広まっているようです。しかし、安易な繰上げ受給は思わぬ悲劇を招くかもしれません。インターネットの情報から年金繰上げを選んだ62歳女性の事例をもとに、年金繰上げ受給に潜む“落とし穴”をみていきましょう。五十嵐義典CFPが解説し