アニメ『鬼滅の刃』のハロウィン2025イベントが開催されることを受け、記念ビジュアルが公開された。炭治郎や栗花落カナヲ、冨岡義勇など「狼」の装いに身を包んだキャラクターたちを見ることができる。【画像】尻尾と耳が可愛い！狼姿のカナヲ公開された『鬼滅の刃』ハロウィン絵現在、ufotableWEBSHOPにて、「ハロウィン2025 イベント」グッズが販売中。アクリルスタンドなどの定番商品に加え、ハロウィンの雰囲気が味わえ