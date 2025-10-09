プロ野球・DeNAは9日、海外ウインターリーグへ4選手を派遣することを発表しました。派遣されることになったのは、中川颯投手、益子京右選手、吉岡暖投手、田内真翔選手です。中川投手と益子選手が派遣されるのは、オーストラリア国内で行われるプロ野球リーグである「オーストラリアン・ベースボールリーグ（ABL）」。11月から1月までの期間、レギュラーシーズンとポストシーズンを行い、豪州No.1チームを決定するリーグです。中川