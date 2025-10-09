日本時間９日にロサンゼルスで行われている米大リーグ、ナ・リーグ地区シリーズ第３戦のドジャース（西地区１位）―フィリーズ（東地区１位）で、今季「２冠王」のフィリーズ・シュワーバーに特大弾が飛び出した。（デジタル編集部）序盤は完璧な立ち上がりを見せた山本由伸だったが四回、先頭のシュワーバーに手痛い一発を浴びた。真ん中高めの直球を捉えられると、打球は右翼席へ大きな弧を描いた。飛距離４５５フィート（約