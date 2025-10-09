サッカーのU―20（20歳以下）ワールドカップ（W杯）チリ大会は8日、サンティアゴなどで決勝トーナメント1回戦が行われ、日本はフランスに延長の末、0―1で敗れた。1次リーグは3連勝で1位通過した日本は組織的な守備から終始ペースを握ったものの、佐藤（岡山）や高岡（バランシエンヌ）らが決定機を生かせなかった。延長後半終了間際にPKを与えて失点し、2003年大会（当時は世界ユース選手権）以来となる8強入りはならなかった