９日午前７時半頃、名古屋市緑区黒沢台の交差点で市バスと乗用車が衝突し、市バスの乗客８人と乗用車の運転手の計９人が病院に搬送された。消防によると、搬送されたのは１０歳代後半〜６０歳代の男女で、いずれも軽傷とみられる。愛知県警緑署が詳しい事故原因を調べている。