ノーベル化学賞の受賞決定から一夜明けた９日午前、京都大の北川進・特別教授（７４）は京都市左京区の京都大吉田キャンパスで職員ら約１００人の出迎えを受け、「かくもたくさんの方々に注目していただき、ありがとうございます」と笑顔を見せた。秋晴れの下、北川さんは紺を基調にしたネクタイとジャケットで、百周年時計台記念館前に到着。職員から花束を受け取った。その後、記者会見し、「平穏でいるからこそ色んなアイ