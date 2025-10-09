アメリカのトランプ大統領がパレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画についてイスラエルとイスラム組織ハマスが「第一段階」に合意したと表明したことを受け、林官房長官は9日、「重要な一歩だ」としてと歓迎する考えを示しました。林芳正 官房長官「ガザ紛争終結のための包括的計画に基づき、当事者間で第1段階の合意が成立したことを我が国として歓迎いたします」パレスチナ自治区ガザをめぐる和平計画について、トランプ大統