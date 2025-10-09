ボディビル界のスパースターが俳優デビューを掴んだ。【写真】脱いだらすごすぎ！筋トレ女子のオン／オフ写真が「めっちゃ可愛いギャップ萌え」しかもDMで。『ベイビーわるきゅーれ』で知られる阪元裕吾監督待望の新作映画『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』（10月10日公開）に新たな逸材登場。3年連続でボディビル日本チャンピオンに輝いた相澤隼人（25）が、筋骨隆々の殺人ドロップキックマンとして俳優デビュー