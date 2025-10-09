今年5月、三重県亀山市の新名神高速道路で乗用車が逆走し、避けようとした車が巻き込まれた事故で、危険運転致傷と道路交通法違反の罪に問われていたペルー国籍の男に対し、津地方裁判所は8日、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。危険運転致傷と道路交通法違反の罪に問われていたのは、ペルー国籍のロッシ・クルーズジョン・エリアス被告（35）です。起訴状などによりますと、エリアス被告は今年5月、名古屋市内で酒を飲ん