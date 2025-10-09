瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。昼過ぎからも晴れの天気が続くでしょう。乾いた空気に覆われて、カラッとした体感になりそうです。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で27度の見通しです。8日よりも気温は低くなります。 10日もよく日差しが届くでしょう。朝の最低気温は岡山で17度、津山で15度、高松で18度の予想です。日中の最高気温は岡山で28度、津山と高松で27度でしょう。平年よりも高い気温が続き