福岡県警田川署は9日、福智町伊方の道路上で8日午後4時10分ごろ、下校中の男子小学生が後方から軽トラックで進行してきた見知らぬ男から「乗らんね」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は60〜70歳くらい。白色作業着を着用しており、軽四輪貨物自動車（白色、ナンバー不明）に乗っていたという。