宮里藍が自身のインスタグラムを更新。10日に開幕する「スタンレーレディスホンダ」の前夜祭を大いに楽しんでいる様子を投稿した。【写真】宮里藍も大興奮！ 前夜祭に展示された新旧プレリュード【本人のInstagramより】本大会を特別協賛するホンダのブランドアンバサダーを務める宮里。前夜祭会場に展示されていた1987年のプレリュードを見つけると「興奮しました！」と大喜び。そして進化を遂げてきた6代目のプレリュードを「め