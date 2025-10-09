＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇8日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞開幕2日前の練習ラウンド。スタートの10番ティから、親友の木下彩と、後輩の吉田鈴と楽しそうに笑いあう渋野日向子の姿があった。「木下彩は特別ですね。ジュニアから一緒に戦ってきた選手なので、いい意味で幼稚な心に戻れる」。そこにこちらも親交が深い大里桃子が駆け寄ってきて、また笑顔。今年3月の「Vポイント×SMBCレディ