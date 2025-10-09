日本道路交通情報センターや警察によりますと、静岡市清水区蒲原の国道１号バイパス下り線でトラック2台と軽乗用車が絡む事故があり、下り線は蒲原東IC～寺尾IC間が通行止めとなっています。（10月9日午前11時10分現在） 【写真を見る】国道1号バイパス下り線 トラックなど複数台が絡む事故 蒲原東IC～寺尾IC間が通行止め（10月9日午前11時10分現在） ※この通行止めは、9日午後0時01分に車線規制になり、午後