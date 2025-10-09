男子マラソンの日本記録保持者の鈴木健吾（30）が9日、プロランナーとして活動を開始することを発表した。「今後は、ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲得を最大の目標とし、マラソン競技に専念するため、プロ選手として新たにスタートを切ります」としている。また、同時に、自身が代表を務める合同会社 Kemmmyの設立とキユーピー株式会社とのスポンサー契約の締結を発表した。【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程