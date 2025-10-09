台風22号により、携帯電話やインターネット通信などに影響が出ています。NTTドコモは伊豆諸島の一部エリアで、KDDIは八丈町周辺の一部エリアと青ヶ島村の全域で、ソフトバンク・楽天モバイルは八丈町と青ヶ島村の一部地域で、通信がつながらなかったり、つながりづらかったりする状況です。