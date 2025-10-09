チャンネル登録者数286万超の人気YouTuber、加藤ひなたさんが、2025年10月7日にYouTubeを更新。20キロダイエットに成功した秘けつを明かした。「痩せやすい体って筋肉があってこそ」加藤さんは、62キロから42キロと、20キロのダイエットに成功したことを公表している。10月7日のYouTubeでは「【-20kg】痩せるスピード加速した辞めた8選」と題して、ダイエットにあたってやめたことを明かした。1つ目が「食べないダイエットをやめる